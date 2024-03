Paris 2024 : trois questions pour tout comprendre au tirage au sort des tournois olympiques de football

Quel destin pour les équipes de France ? Le tirage au sort des tournois de football des Jeux olympiques aura lieu, mercredi 20 mars, au siège de Paris 2024 à Saint-Denis et sera diffusé sur France 3 et france.tv à partir de 20 heures. Les équipes de France de football connaîtront ainsi le menu d’une compétition qui se déroulera du 24 juillet au 10 août. Les Bleues chercheront à y décrocher le premier trophée de leur histoire, alors que l’équipe masculine tentera de reproduire l’exploit de la bande d'Henri Michel, en or aux Jeux de Los Angeles 1984.

Le tirage sera effectué par Didier Drogba, Javier Saviola, Marie-José Pérec et Stéphanie Labbé (ex-gardienne du Canada, championne olympique en titre), en présence notamment de Tony Estanguet, président de Paris 2024 et des sélectionneurs des équipes de France olympiques masculine et féminine, Thierry Henry et Hervé Renard. De nombreuses personnalités du monde du football comme Arsène Wenger, Youri Djorkaeff et Olivier Dacourt sont également invitées.

Quelles sont les équipes qualifiées ?

Pour l’instant, toutes les équipes qualifiées pour les tournois olympiques ne sont pas connues. Chez les femmes, deux tickets sont encore à distribuer, alors qu'il y en a quatre chez les hommes. En tant que pays hôte, la France est qualifiée d’office pour les tournois féminin et masculin, et versée dans le chapeau 1 de chaque tableau. Les États-Unis, l’Espagne et la Nouvelle-Zélande aligneront également leurs sélections féminine et masculine. Chez les hommes, sur les quatre places encore à distribuer, trois seront attribuées lors du championnat d’Asie des moins de 23 ans, organisé au Qatar du 15 avril au 3 mai prochain. Le dernier ticket sera disputé entre la Guinée et une équipe asiatique issue de ce même tournoi lors d'un barrage intercontinental.

Chez les femmes, seules deux nations africaines doivent encore décrocher le précieux sésame, au cours du tournoi de qualification olympique de la CAF, organisé du 1er au 9 avril. Quatre équipes sont encore en lice : le Nigéria, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Maroc.

Quel est le format du tirage ?

Les 16 équipes masculines seront réparties en quatre groupes de quatre, quand les 12 équipes féminines seront, elles, dispatchées en trois groupes de quatre. Pour le tirage, les nations masculines sont réparties en quatre chapeaux de quatre, grâce à un système de classement fondé sur le nombre de points obtenus lors des cinq derniers Jeux olympiques. Ce qui donne pour le moment un chapeau 1 avec la France, en raison de son statut de pays hôte, l’Argentine et deux équipes issues du championnat d’Asie U23.

Les 12 équipes féminines seront classées en différents chapeaux en fonction de leur position au classement mondial féminin de la Fifa. Une répartition plutôt avantageuse pour les Bleues d'Hervé Renard, qui côtoieront ainsi l'Espagne et les États-Unis dans le chapeau 1, deux mastodontes du foot mondial qu'elles ne pourront donc pas affronter en phase de poule.

Hommes

Chapeau 1 : France, Argentine, deux qualifiés via le championnat d’Asie U23

Chapeau 2 : Espagne, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Maroc

Chapeau 3 : États-Unis, Égypte, Mali, un qualifié via le championnat d’Asie U23

Chapeau 4 : République dominicaine, Israël, Ukraine, le vainqueur du barrage intercontinental entre un qualifié via le championnat d’Asie U23 et la Guinée

Femmes

Chapeau 1 : France, Espagne, États-Unis

Chapeau 2 : Allemagne, Japon, Canada

Chapeau 3 : Brésil, Australie, Colombie

Chapeau 4 : Nouvelle-Zélande, deux qualifiés de la zone Afrique

Comment se dérouleront les tournois olympiques ?

Les tournois olympiques de football débuteront le 24 juillet, avant la cérémonie d'ouverture. Pour les équipes qualifiées, l'objectif sera simple : finir parmi les deux premiers de chaque groupe pour s'ouvrir les portes des quarts de finale. S'y ajouteront les deux meilleures troisièmes dans le tournoi féminin pour obtenir huit qualifiées. Sept stades de l’Hexagone ont été retenus par le comité organisateur pour ces tournois de football masculin et féminin. Les deux finales masculine puis féminine prévues les 9 et 10 août prochains se joueront au Parc des Princes à Paris, quand les petites finales, avec une médaille de bronze à la clé, sont prévues au stade de La Beaujoire à Nantes pour les garçons et au Groupama Stadium à Lyon pour les filles. Le stade Vélodrome de Marseille, l’Allianz Riviera de Nice, le Matmut Atlantique de Bordeaux et le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne recevront, eux aussi, des rencontres des différents tournois.