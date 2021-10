Paris 2024 : "Les Jeux olympiques, c'est la chose que je veux réaliser dans ma carrière" lance Kylian Mbappé

Kylian Mbappé persiste et signe. Après ses déclarations en mai dernier sur son désir de disputer un jour les Jeux olympiques, l'attaquant du PSG a de nouveau clamé haut et fort son intention de disputer le plus grand événement sportif mondial.

"Les Jeux olympiques sont l'ADN du sport"

Jeudi 28 octobre lors de Sport en Seine, premier festival international destiné à imaginer l'avenir du sport et organisé par franceinfo, l'Équipe et France Télévisions, le champion du monde a été interrogé sur son possible avenir olympique. Et le joueur de 22 ans ne s'est pas caché.

"J'ai eu la chance de vivre beaudcoup de belles choses, et c'est vraiment ce que j'ai envie de réaliser dans ma carrière. Les Jeux olympiques sont l'ADN du sport, c'est ce qui rassemble le monde entier, les passions, toutes les personnes, grandes et petites... C'est aussi l'occasion de découvrir d'autres sports et je pense que c'est la meilleure occasion pour un sportif de vivre son rêve (...) Les JO c'est à part, c'est une autre mentalité. Le fait que ça se passe à Paris, bien sûr cela rajoute à mon envie même si je voulais déjà disputer ceux de cet été à Tokyo. Cela rajoute quelque chose de spécial, c'est chez nous. On a l'occasion de montrer au monde qu'on est des amoureux du sport et j'espère que l'on va tout faire pour plus belle image possible de notre pays", a confié l'attaquant du Paris Saint-Germain jeudi.