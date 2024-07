JO de Paris 2024 : entrée en lice réussie pour les Bleus de Thierry Henry, vainqueurs des Etats-Unis

Sans Kylian Mbappé ni Antoine Griezmann, mais sous la houlette de Thierry Henry et avec Alexandre Lacazette comme capitaine, les Bleus ont parfaitement débuté le tournoi olympique de football, mercredi 24 juillet, en s’imposant largement face aux Etats-Unis (3-0) au stade Vélodrome de Marseille. Après une première période loin d'être emballante, la situation a évolué au retour des vestiaires. Le capitaine Lacazette a tout débloqué à l'heure de jeu grâce à une frappe croisée de l'extérieur de la surface (61e).

Également inspiré à longue distance, Michael Olise l'a imité dans la foulée (69e) avec une préférence pour l'enroulé. Enfin, Loïc Badé a parachevé le succès tricolore en catapultant le ballon dans les filets sur corner (85e). Si flatteur qu’il soit, le score final ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Les joueurs de Thierry Henry s’en sortent bien. Terminer la rencontre avec aucun but encaissé relève presque du miracle.

Deux poteaux pour les Etats-Unis

Le gardien Guillaume Restes a été auteur de deux parades décisives face à Paxten Aaronson (39e, 63e), la première d’un réflexe au pied, la seconde à bout portant. Quand il était battu, les montants se sont interposés pour préserver l’invincibilité tricolore. Un missile de Djordje Mihailovic a fait vibrer la barre transversale (57e) et la tentative de John Tolkin (64e) a été repoussée par le poteau gauche de Restes. Paradoxalement, c’est entre ces deux énormes occasions américaines qu’Alexandre Lacazette a ouvert le score, sur un tir qu’un gardien professionnel se doit d’arrêter.

Les Bleus ont eu le mérite de trouver la solution après 45 minutes apathiques qui ont donné l’impression de retrouver l’équipe de France décevante du dernier Euro. "On avait tellement à cœur que je pense qu'on avait un peu de pression. Mais on a su inverser la tendance, se calmer et prendre le match en main", a apprécié Loïc Badé au micro de France 2. 24 minutes ont suffi à ces joueurs prometteurs, tous nés dans les années 2000 à l'exception des jokers Lacazette et Mateta, pour marquer trois buts et décrocher la victoire inaugurale la plus large des Bleus dans un tournoi olympique depuis les Jeux de Montréal en 1976 (4-1 contre le Mexique).

Les joueurs de Thierry Henry n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour dominer cette équipe américaine, peu ambitieuse et assez maladroite avec le ballon. Le prochain match, samedi contre la Guinée, actuel dernier du groupe après sa défaite inaugurale contre la Nouvelle-Zélande (1-2), est une occasion en or pour parfaire l'alchimie et faire un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale.