JO 2021 : pourquoi le cheval Jet Set de l'équipe suisse a dû être euthanasié après une chute lors du cross

La course de cross, deuxième volet du concours complet d'équitation par équipes, a été stoppée, dimanche 1er août. Le temps d'examiner la blessure de Jet Set, le cheval monté par le cavalier suisse Robin Godel, victime d'une lourde chute sur un des obstacles. "Le cheval a été l'objet d'une attention immédiate près de l'obstacle, et après un premier diagnostic, a été transféré en ambulance équine à la clinique vétérinaire sur zone", décrit la fédération internationale dans un communiqué*.

It is with great sadness that we announce that the Swiss horse Jet Set, ridden by Robin Godel has had to be euthanised after pulling up extremely lame on the Sea Forest Cross Country Course during the Equestrian Eventing at the Tokyo 2020 Olympic Games on 1 August 2021. pic.twitter.com/B5hUZv2Pux