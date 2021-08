Entrée en lice réussie pour Mathilde Gros ! La cycliste française a signé le quatrième meilleur temps des qualifications de la vitesse individuelle des Jeux olympiques de Tokyo, vendredi 6 août, battant provisoirement le record olympique. Son chrono en 10 secondes et 4 dixièmes a abaissé la marque olympique de 321 centièmes (10"721 en 2016 à Rio par la Britannique Becky James). Quelques instants plus tard, la jeune pistarde a battu la Sud-Coréenne Hyejin Lee pour se qualifier en 16e de finale.

Quatre cyclistes plus rapide que le record olympique

Dans la foulée du record olympique de Mathilde Gros, l'Allemande Lea Sophie Friedrich a fait encore mieux, en bouclant les 200 mètres en 10 secondes et 310 centièmes. Une autre Allemande, Emma Hinze (10"381), et la Canadienne Kelsey Mitchell (10"346), sont ensuite venues s'intercaler entre la Française et la tête des qualifications sur la piste très rapide du Vélodrome d'Izu.

Avec cette 4e place, Mathilde Gros s'est assurée un 32e de finale plus abordable, qu'elle a donc remporté à la Sud-Coréenne Hyejin Lee, 21e des qualifications en 10"904. Coralie Demay, également engagée dans les qualifications, a terminé à la dernière place avec un chrono en 11 secondes et 849 centièmes.