Mathilde Gros ne verra pas les quarts de finale de la vitesse individuelle des Jeux olympiques de Tokyo. La Française a été éliminée lors des repêchages des 8e de finale, samedi 7 août, battue d'un millième de seconde par la Canadienne Lauriane Genest. La photo-finish a dû départager les deux concurrentes, au désavantage de Mathilde Gros.

La Française avait fait la course en tête quasiment tout le long des trois tours de piste. Cette stratégie a écarté la Russe Anastasiia Voinova et a failli en faire de même avec la Canadienne. Mais Lauriane Genest a réalisé un effort final impressionnant pour revenir à hauteur de Mathilde Gros, et la dépasser de quelques millimètres sur la ligne.

Battue dans les derniers mètres

En 8e de finale, Mathilde Gros avait déjà été battue sur la ligne par la Hong-Kongaise Wai Sze Lee. Après un premier départ rapidement avorté, la faute à une sortie de piste, la Française était repartie en tête. Tout en gestion, elle a longtemps maîtrisé les offensives de Wai Sze Lee. Mais la Hong-Kongaise, 3e des Mondiaux en 2020, a finalement placé une accélération décisive dans les 30 derniers mètres. Pour une demi-roue, elle rejoint directement les quarts.

>> Les Jeux olympiques de Tokyo sont à suivre en direct et en intégralité sur France.tv !