Reportage "Je serais super fière d'en faire partie" : on a assisté aux ultimes auditions des danseurs pour les cérémonies d’ouverture de Paris 2024

À près de 100 jours du coup d'envoi des Jeux olympiques, Paris 2024 prépare activement ses quatre cérémonies, les deux d'ouvertures et les deux de clôture. À chaque fois, plusieurs centaines de danseurs seront mobilisées. Les auditions ont commencé en janvier et sont sur le point de s'achever, alors que 3 000 danseurs ont postulé.

Les 250 danseurs convoqués à la Ménagerie de Verre, dans le 11e arrondissement de Paris, viennent du monde entier. Les meilleurs seront sélectionnés pour les deux cérémonies d'ouverture. Franceinfo a pu assister à l'une des dernières auditions. "Pas de photos, pas de vidéo, lance l'un des organisateurs. On fait comme si aujourd'hui, nous ne nous étions pas rencontrés et que tout ce qui s'est passé ici reste complètement confidentiel, comme je vous l'avais dit."

Une des dernières auditions pour les danseurs des cérémonies d'ouverture des JO de Paris 2024. (GUILLAUME BATTIN / RADIOFRANCE)

"La danse est un sport"

Après un bref échauffement, les candidats apprennent deux chorégraphies au pas de course. L'apprentissage accéléré se poursuit en musique. "Je pense qu'on peut clairement dire que la danse est un sport, explique Marie-Catherine Ettori, directrice des cérémonies de Paris 2024 . En voyant ce matin leur capacité à intégrer les mouvements dans un temps très rapide, à le reproduire et à donner le meilleur, il faut être capable de s'exprimer dans la performance artistique-technique. Mais il y a aussi ce petit supplément d'âme que l'on doit fournir pour révéler autre chose que juste une performance technique, une envie d'en être et une expression. Donc on a là des danseurs professionnels qui sont très compétitifs à mon avis."

La 4 ieme audition des danseurs des cérémonies de @Paris2024 ce week-end à la Ménagerie de Verre.@franceinter@franceinfo pic.twitter.com/83aGlwtB2l — Guillaume Battin (@GuillaumeBattin) April 8, 2024

Puis vient l'heure de l'audition qui est filmée, chaque danseur porte un numéro. Les jurés prennent des notes et après trois heures intensives, c'est le soulagement. "Pour l'instant, j'ai réussi à suivre, déclare Emmanuelle, danseuse et cascadeuse. Mais quand même, les chorégraphies sont longues et elles sont toutes les deux très différentes. On passait de l'une à l'autre assez rapidement, donc il faut être concentré. J'ai ressenti dans la deuxième chorégraphie, quelque chose d'un peu plus guerrier, qui se rapproche justement des positions d'escrime et de boxe. Comme je fais des arts martiaux, j'ai pu retrouver des positions à l'intérieur, donc c'est assez rigolo et les deux ont une ambiance J.O finalement. Je serais super fière de faire partie de ça et d'avoir participé à cet événement complètement fou. Réunir autant de danseurs dans un seul endroit, c'est incroyable."

La fin de l'audition a été tenue secrète car une partie de la musique et des pas de danse sera au programme les 26 juillet et le 28 août.