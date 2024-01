Objectif Paris 2024 : pour la boxeuse Amina Zidani, la médaille d'or ou rien

La boxeuse française va combattre aux Jeux olympiques de Paris 2024 dans la catégorie des poids plume en moins de 57 kilos. Sa qualification, arrachée en juin dernier, sa découverte de la boxe alors qu'elle était en échec scolaire, sa "boule au ventre" quand elle pense à l'été prochain... Amina Zidani s'est confiée à franceinfo.

franceinfo : Depuis le mois de juin 2023, vous êtes qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Est-ce que c'est un soulagement ? Comment vous l'avez vécu ?

Amina Zidani : C'est un réel soulagement. Je suis qualifiée depuis très exactement le 28 juin 2023, en remportant mon quart de finale face à l'Azerbaïdjan. Ça a été un moment de joie parce que ça fait des années qu'on travaille pour atteindre cette partie de l'objectif qui est la qualification. L'année a commencé très fort, avec des sélections au niveau national, pour savoir qui était la numéro une et qui allait prétendre aux qualifications. J'ai remporté ce titre avec succès. Ensuite, on a enchaîné avec des championnats du monde qui nous servaient de préparation, mais c'était aussi pour se sentir en confiance et se jauger au niveau international. J'ai remporté la médaille de bronze, je perds en demi-finale, sur un combat plutôt équilibré face à la numéro une mondiale.

Et donc on arrive sur les Jeux européens sereins mais très stressés parce qu'une contre-perf, c'est vite arrivé. On rencontre des filles qui sont peut être moins fortes sur le papier, mais très déterminées. Et parfois on peut passer à côté. Là, en fait, l'enjeu était plus de travailler sur l'aspect mental, de ne pas se déstabiliser, de ne pas perdre son sang-froid lors des combats. Et tout s'est passé comme prévu, donc j'ai remporté mon quart de finale, j'ai obtenu ma qualif et derrière j'ai boxé encore en demi. C'était une revanche face à l'Irlandaise qui m'avait battue quelques mois auparavant aux championnats d'Europe. Donc ce combat me tenait beaucoup à cœur et je pense que c'est ce qui m'a permis vraiment de garder cette stabilité, de me dire "ok, je suis qualifiée, mais là je suis venue pour l'or" et donc je suis restée très concentrée. Et en finale, je bats la Bulgare qui est numéro trois mondiale et qui m'a battue deux semaines avant sur un tournoi. En fait, les revanches, j'adore ça, ça me transcende. Je donne le meilleur.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la boxe ? Petite, Vous faites du basket, du karaté... jusqu'au visionnage d'un documentaire.

J'étais en échec scolaire à 18 ans, donc je passais mes journées à regarder des films, des séries, des documentaires et je tombe sur un documentaire sur Mohammed Ali, dans lequel ils disent qu'il a une fille qui s'appelle Leila Ali et qui pratique la boxe. Je tape "Leila Ali" sur YouTube et j'ai sa première vidéo qui sort. J'ai un réel coup de cœur pour pour cette femme, pour ce qu'elle dégage sur le ring, pour cette détermination, ce charisme qu'elle a. Et je me suis dit "si pour devenir cette femme il faut passer par la boxe, alors je vais essayer".

Que vous apporte la boxe ? Et d'être sportive de haut niveau ? Est-ce que cela enrichit votre vie de femme ?

Absolument. Ça a changé ma vie. Je suis passée de la jeune fille pas très sûre d'elle, sans forcément de visibilité sur son avenir, à la femme très sûre d'elle et qui veut tout réussir dans sa vie.

"J'ai envie de cocher en vert tous les objectifs que je me suis fixés." Amina Zidani à franceinfo

Est-ce que vous vous projetez l'été prochain, dans vos premiers combats de boxe sur ce ring à Roland-Garros ?

Les phases préliminaires ont lieu à Villepinte et c'est uniquement les demi-finales et les finales qui auront lieu à Roland-Garros. Evidemment que je me projette, que j'y pense à chaque fois, ça me fait une grosse boule au ventre à chaque fois que j'y pense. Là, quand on en parle, j'ai l'impression d'être dans le vestiaire et que je vais monter sur le ring ! Bien sûr qu'on se projette, se dire "c'est bon, je suis qualifiée, je serai aux Jeux", c'est incroyable !

Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?

Une médaille d'or !