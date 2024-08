Les trois Français engagés en finale de BMX ont réalisé l'exploit de terminer aux trois premières places de la course, vendredi.

Joris Daudet en or, Sylvain André en argent et Romain Mahieu en bronze. Les trois Français engagés en finale du BMX ont réalisé la performance de terminer aux trois premières places de l'épreuve, vendredi 2 août, au stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Après une course maîtrisée de bout en bout, les trois champions du monde Français (Joris Daudet en 2011, 2016 et 2024, Sylvain André en 2018 et Romain Mahieu en 2023) réalisent une performance singulière, puisque les Tricolores n'avaient jamais décroché la moindre médaille masculine depuis l'introduction de la discipline au programme olympique, en 2008. Ces trois nouvelles breloques viennent porter le total de médailles françaises à 36, dont 11 en or.