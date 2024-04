Paris 2024 : Romain Mahieu, champion du monde de BMX, en piste pour l’or olympique

Romain Mahieu est champion du monde de BMX, il s’entraîne sur la piste à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines). Il vise la médaille d’or aux JO de Paris 2024.

Romain Mahieu fait quelques tours pour s’échauffer à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines). "J’ai commencé, j’avais trois ans et demi, quatre ans, mon père faisait de la motocross. On avait une piste de BMX à côté de chez nous on y allait ensemble, on commençait ensemble. Depuis mes quatre ans c’est le seul sport que j’ai fait", confie Romain Mahieu, champion du monde du BMX. Comment l’entraînement se déroule-t-il ?

"L’objectif est clair, c’est d’aller chercher la médaille d’or"

"Romain c’est une crème à entraîner parce que c’est quelqu’un avec qui le dialogue est assez facile et en même temps qui sait ce qu’il a à faire, qui a acquis une vraie maturité dans son quotidien de sportif de haut niveau", précise Julien Sastre, entraîneur équipe de France de BMX. "C’est un truc de fou d’être numéro un mondial, c’était mon objectif j’ai réussi à les gagner ces championnats du monde. […] L’objectif est clair, c’est d’aller chercher la médaille d’or", indique Romain Mahieu.