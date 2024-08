Basket aux JO 2024 : dominée par l'Australie, la France termine sa phase de poules sur une mauvaise note

Les Bleues terminent mal leur séjour dans le Nord. L'équipe de France s'est inclinée face à l'Australie (79-72), dimanche 4 août, pour son troisième et dernier match de la phase de poules. Un revers qui lui assure tout de même de terminer en tête de son groupe, mais qui ne lui permet pas d'éviter les Etats-Unis dans son tableau avant la finale. Pour deux petits points, l'Australie est également qualifiée au goal-average.

"Il faut vraiment aborder ce match comme une petite finale." La meneuse Marine Fauthoux avait posé l'enjeu de cette rencontre : la première place du groupe pour la France, la qualification pour l'Australie.

La Française Gabby Williams à la lutte avec l'Australienne Alanna Smith lors des Jeux olympiques, le 4 août 2024. (THOMAS COEX / AFP)

Et l'enjeu a pris le pas sur le spectacle au stade Pierre-Mauroy. Un match fermé, rugueux, âpre défensivement, que les joueuses de Jean-Aimé Toupane ne sont jamais parvenues à dominer comme les deux précédents face au Canada et au Nigeria.

Avec une adresse en berne à la pause (36% au tir à 2/15 à trois points), les Tricolores ont d'abord trouvé une respiration avec leur capitaine. Sarah Michel Boury s'est chargée de stimuler le jeu un peu emprunté des Françaises dans le deuxième quart-temps pour amener les deux équipes à égalité à la pause (34-34).

Un vrai test avant les quarts

Mais face à une défense qui n'a pas baissé le pied comme les Nigérianes, les Bleues ont souffert pour créer du jeu et trouver l'étincelle, notamment à longue distance (30 % à trois points sur le match). Leur défense, très imposante jusque-là, s'est un peu délitée (25 encaissés dans le troisième quart-temps).

Cette défaite, si elle n'a rien de dramatique, aura le mérite de secouer un peu les Bleues. "C’est bien qu’on ait eu ce match-là, on a fait beaucoup d’erreurs qu’on avait déjà faites aux matchs précédents, mais c’était des équipes moins intelligentes. Là, on a joué contre une équipe tellement intelligente. On a beaucoup appris ce soir", a noté l'arrière française Gabby Williams (15 points).

Paris 2024 - Basketball - Gaby Williams : "On a beaucoup appris ce soir"

Il permet de situer également leurs carences principales : la protection du cercle et le rebond, en plus ce soir d'un mauvais départ. "On fait une mauvaise entame par rapport à ce qu’on avait l’habitude de montrer et contre une équipe comme l’Australie, on le paie cash", a noté le sélectionneur Jean-Aimé Toupane. Des défauts sans grande conséquence pour l'instant, mais qu'il faudra gommer pour le quart de finale mercredi, face à l'Allemagne.