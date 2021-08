La foudre ne règne plus sur le monde du sprint, elle a pourtant frappé ce dimanche 1er juillet à Tokyo. L'Américain Trayvon Bromell, détenteur du meilleur temps de l'année (9"77), a été éliminé en demi-finales du 100 m des Jeux olympiques.

L'Américain a terminé troisième de la deuxième demi-finale en 10 secondes. Il a été devancé d'un millième, soit d'un musculeux pectoral, par le Nigerian Enoch Adegoke. Une demi-finale dominée par Zharnel Hughes (9"98). Il devait alors terminer dans les deux meilleurs chronos des non-qualifiés pour rejoindre la finale. La dernière demie, la plus rapide de la journée, l'a condamné.

Jacobs s'offre le record d'Europe

La faute notamment à l'Italien Marcell Jacobs, désormais nouveau recordman d'Europe en 9 secondes et 84 centièmes. Ce chrono historique ne lui a assuré que la troisième place de cette incroyable course, remportée par le Chinois Bingtian Su en 9 secondes et 83 centièmes (nouveau record d'Asie) devant l'Américain Ronnie Baker pour deux millièmes. Quatrième, mais qualifié pour la finale, le Sud-Africain Akani Simbine aurait terminé premier des deux autres demi-finales avec son chrono à 9 secondes et 90 centièmes.

Jimmy Vicaut, dépossédé de son co-record d'Europe (9"86 en 2016), devait réussir un exploit pour disputer une deuxième finale olympique, après une saison où il a très peu couru (quatre courses en compétition officielle). Il a terminé à la 5e place de sa demi-finale en 10 secondes et 11 centièmes. Loin du duo Fred Kerley (9"96) et Andre de Grasse (9"98), les deux qualifiés pour la finale.

"Après ma saison, c'était compliqué (d'aller en finale), a jugé Jimmy Vicaut. Au moins, j'ai couru. Je manque de courses, c'est mon problème. J'ai besoin de l'enchaînement des compétitions. Je ne suis pas content mais avec tous les problèmes que j'ai eus..."