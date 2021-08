Belle surprise pour l'équipe de France. Gabriel Tual a décroché une place en finale du 800 m des Jeux olympiques de Tokyo, dimanche 1er juillet. Son coéquipier Pierre-Ambroise Bosse, quatrième à Rio en 2016, a été éliminé lors des demi-finales. La finale sera disputée le mercredi 4 août.

Gabriel Tual, 23 ans et meilleur français cette saison, a réussi un nouveau record personnel en 1'44"28. Troisième de sa série derrière Peter Bol (1'44"11) et Clayton Murphy (1'44"18), il s'est qualifié au temps grâce à ce superbe chrono, le quatrième des demi-finales.

Bosse s'arrête là

Pierre-Ambroise Bosse devait lui aussi se surpasser dans une demie particulièrement relevée pour rêver d'une nouvelle finale. Le champion du monde 2017 n'a pu faire mieux que sixième, en 1'48"62. Un chrono inférieur à celui réalisé en séries (1'45"97) et à plus de quatre secondes du Kenyan Ferguson Rotich (1'44"08) et du Bosnien Amel Tuka (1'44"53).