En ne franchissant pas 4,55 m, l'Américaine Brynn King a permis à 20 athlètes, dont les Tricolores Marie-Julie Bonin et Ninon Chapelle, de rallier la finale du saut à la perche, lundi.

Un scénario fou. Alors qu'en athlétisme, les 12 meilleurs athlètes des qualifications passent en finale, ce sont 20 perchistes qui ont décroché leur ticket pour jouer le podium, lors des qualifications du saut à la perche féminin, lundi 5 août, au Stade de France. Une situation qui s'explique par un concours de qualification particulièrement serré. Derrière les 11 perchistes ayant franchi une barre à 4,55 m, neuf athlètes ont fini ex aequo grâce à une barre à 4,40 m franchie au premier essai. Elles seront donc 20 pour la grande finale, qui aura lieu le mercredi 7 août à partir de 19 heures (en direct sur France Télévisions et france.tv).

Parmi les neuf athlètes, qualifiées in extremis, on retrouve deux Tricolores : la recordwoman de France de la discipline, Ninon Chapelle et la championne de France en titre, Marie-Julie Bonin. Toutes deux étaient suspendues à la performance de l'Américaine Brynn King, dernière du concours de qualification à s'élancer. Si elle avait franchi la barre à 4,55 m, l'Américaine aurait éliminé les neuf athlètes ex aequo, en prenant la 12e place du concours, la dernière qualificative pour la finale.

A noter, les éliminations des Britanniques, Holly Bradshaw et Molly Caudery, favorites pour le titre. La première était en bronze à Tokyo en 2021, et la seconde est devenue championne du monde à la perche en indoor cette année et a fini à la troisième place des championnats d'Europe en juin.