JO 2024 : hospitalisé peu avant la finale du saut en hauteur, le tenant du titre Gianmarco Tamberi annonce sa présence à l'épreuve

En lice pour défendre son titre olympique du saut en hauteur, samedi 10 août, Gianmarco Tamberi, médaillé d'or avec le Qatarien Mutaz Essa Barshim à Tokyo, a annoncé sur son compte Instagram qu'il serait bien présent pour la finale, à partir de 19 heures, malgré son hospitalisation pour une "colique rénale" quelques heures plus tôt. "I will be there" ("Je serai là"), a-t-il brièvement déclaré, après avoir écrit qu'il avait été "emmené aux urgences pour avoir vomi deux fois du sang", dans un post accompagné d'une photo le montrant allongé dans une ambulance, sous perfusion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

La star italienne de 32 ans avait déjà posté un premier message peu rassurant sur son état de santé en début de journée, expliquant avoir été réveillé à 5 heures en raison de nouvelles douleurs rénales. Il avait déjà dû retarder son arrivée à Paris au début des Jeux olympiques à cause d'un calcul. "Je ne sais pas comment je vais pouvoir sauter dans ces conditions", se désolait-il alors. Annonçant ensuite qu'il allait passer des tests pour savoir s'il pourrait participer ou non à la finale, Tamberi semble avoir reçu des nouvelles positives, moins de deux heures avant de s'élancer pour son premier saut au Stade de France.