Athlétisme : la sprinteuse Sha'Carri Richardson aurait été testée positive à la marijuana

C'est une nouvelle dont le team USA se serait bien passé, surtout à trois semaines du début des Jeux olympiques de Tokyo. Lors des sélections américaines pour la grand-messe de cet été au Japon, la sprinteuse Sha'Carri Richardson a été testée positive à la marijuana, a rapporté le New York Times jeudi. Elle pourrait donc être écartée de l'événement.

