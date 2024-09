La montagne Chojnowski était trop haute pour le parapongiste français Matéo Bohéas. Ce dernier s'est incliné, mardi 3 septembre, en demi-finales du tournoi olympique (catégorie classe 10) face au numéro 1 mondial, contre lequel il avait déjà perdu en finale à Tokyo en 2021. Le Français a été battu trois sets à un (11-8, 11-4, 9-11, 11-9) et s'offre une nouvelle médaille olympique, en bronze cette fois.

MATÉO BOHÉAS EN BRONZE 🥉



Notre pongiste monte sur la 3e marche du podium et nous offre le bronze en para tennis de table en simple catégorie MS10 !#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/V8EVqLXTTB — Equipe France (@EquipeFRA) September 3, 2024

Bohéas s'est accroché dans le premier set mais son adversaire était trop fort, a pris les devants et ne les a plus jamais lâchés. Dans le deuxième set, bis repetita, le parapongiste n'a jamais pu faire jeu égal avec son adversaire du jour, bien trop fort pour lui. Le Polonais s'est tout simplement envolé et n'a laissé aucune chance au Français. Et puis un vent d'espoir s'est levé à l'Arena Paris Sud 4, lorsque Bohéas a remporté le troisième set. Un espoir vite douché par Chojnowski dans le quatrième set, qui visera un nouveau titre olympique en individuel après celui de Tokyo, il y a trois ans.