Nous sommes à six jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024. À cette occasion, nous avons reçu Tony Estanguet et Marie-Amélie Le Fur qui sont venus évoquer cette cérémonie ainsi que le début de la compétition.

L'émission "Aux Jeux, citoyens !" a reçu le président de Paris 2024 et la présidente du Comité Paralympique et Sportif Français, Marie-Amélie Le Fur, jeudi.

"La barre est haute." Après la réussite de l'organisation des Jeux olympiques, le président de Paris 2024, Tony Estanguet, et la présidente du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), Marie-Amélie Le Fur, sont pleinement tournés vers les Jeux paralympiques. Invités d'"Aux jeux, citoyens !" jeudi 22 août, les deux dirigeants ont donné quelques indices sur la cérémonie d'ouverture qui se tiendra dans six jours, "sur l'un des plus beaux endroits de Paris : le bas des Champs-Elysées".

"Ce sera un spectacle à couper le souffle", a assuré Tony Estanguet. "C'est une cérémonie qui veut bousculer les préjugés. L'idée est d'avoir une partie avec beaucoup d'émotions, de poésie et d'humour. Mais aussi des messages forts autour de l'inclusion car dans notre pays, le handicap reste la première source de discrimination", a-t-il rappelé. La place de la Concorde, où se déroulera une partie des festivités, a nécessité des aménagements après avoir été en mise en configuration de compétition olympique ces dernières semaines.

Objectif : 20 médailles d'or et un top 8

"Cela va être la première rencontre du public français avec ces athlètes. Il faut aussi que ce soit une cérémonie qui revendique quelque chose autour de la place des personnes en situation de handicap, de la défense de leurs droits", a détaillé de son côté Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique (100 m, 400 m, saut en longueur).

L'objectif fixé par le Comité français est de ramener 20 médailles d'or, soit presque le double du total de Tokyo (11 titres). De quoi normalement placer la France dans le top 8 des nations. "C'est très ambitieux mais il y a eu des moyens qui ont été mis à disposition. Il y a eu une professionnalisation de nos athlètes grâce à l'Etat et les partenaires. On est en train de rattraper le retard que l'on a pris, Paris 2024 n'est qu'une étape", a estimé la patronne du CPSF.