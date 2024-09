Paralympiques 2024 : les épreuves de paratriathlon reportées d'une journée en raison d'une "dégradation de la qualité de l'eau de la Seine"

La ruée vers l'or paralympique pour les Tricolores aura du retard. La faute à une Seine capricieuse. Les épreuves de paratriathlon ont ainsi été reportées en raison d'une "dégradation de la qualité de l'eau de la Seine", ont annoncé les organisateurs, dimanche 1er septembre. Les 11 épreuves prévues au programme, qui comprennent une partie de natation dans le fleuve parisien comme lors des JO, devraient se tenir lundi, alors que la pluie a fait son retour dans la capitale.

Une épreuve décalée à lundi "sous réserve"

"Les dernières analyses montrent une dégradation de la qualité de l'eau de la Seine suite aux importants épisodes pluvieux de ces deux derniers jours", a indiqué un communiqué de presse après une réunion qui s'est tenue en présence des représentants de Paris-2024, de la Fédération World Triathlon et des autorités impliquées dans la réalisation des tests de qualité de l'eau.

La décision de décaler la compétition à lundi "est prise sous réserve que les prochaines analyses de l'eau soient conformes aux seuils établis par le World Triathlon pour la natation", peut-on encore lire dans le communiqué. Les organisateurs précisent que la priorité "est la santé des athlètes, et que dans ces conditions, les épreuves de para-triathlon ne peuvent avoir lieu aujourd'hui" dimanche.

Initialement, les épreuves du para-triathlon paralympique, dont le départ et l'arrivée ont lieu au niveau du pont Alexandre-III, devaient se dérouler sur deux jours, les 1er et 2 septembre. Dès jeudi, le comité d'organisation avait annoncé leur regroupement au 1er septembre à cause des prévisions météorologiques. Deux séances d'entraînement dans la Seine avaient pu se tenir jeudi et vendredi matin, avant qu'une dernière ne soit annulée samedi par précaution. La qualité de l'eau de la Seine est au cœur des discussions depuis des semaines alors que la baignade dans le fleuve parisien doit faire partie des grands héritages des Jeux olympiques et paralympiques.

Pendant les JO, plusieurs entraînements de triathlon et natation en eau libre ont été annulés et le triathlon masculin a été également repoussé d'une journée en raison d'une eau impropre à la baignade. La faute à une pluviométrie abondante.