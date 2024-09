Paralympiques 2024 : "J’attendais ce moment avec impatience"... Le sauteur en longueur Dimitri Pavadé fait son coming-out dans un message fort

Après l'argent à Tokyo, Dimitri Pavadé a échoué à la quatrième place en finale du saut en longueur T64, mercredi. Mais la bataille se porte désormais ailleurs pour l'athlète français. "Oui je suis petit, métis, unijambiste, et pour en remettre une couche, gay !", a-t-il écrit dans un long message sur Instagram, samedi 7 septembre. Un geste encore rare dans le milieu du sport de haut niveau.

"Un autre combat m'attend dès à présent et j'attendais ce moment avec impatience. Me voilà aujourd'hui prêt encore une fois à affronter, surmonter et à avancer sans prendre en compte ce que les autres peuvent dire ou penser de moi", a-t-il développé sur ses réseaux sociaux.

Une prise de parole saluée

"Maintenant, j'ai un deuxième combat à mener auprès de ma communauté LGBTQIA+ et j'espère donner de la force et du courage aussi aux personnes encore dans le placard ou à ces sportifs de haut niveau qui n'osent pas vivre au grand jour et librement cette liberté qui nous est due de droit", poursuit-il, avouant par ce geste poursuivre le but qui l'anime : "Vouloir être l'icône des personnes en situation de handicap."

"Le handicap n'est pas fait pour être caché ou en avoir honte. Il en est de même pour votre orientation sexuelle, alors assumez-vous comme vous êtes et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, la vie est extrêmement courte et tellement de belles choses nous sont offertes qu'on ne peut s'en priver." Dimitri Pavadé sur Instagram

Le sportif réunionnais rappelle également que "des enfants et des adultes se suicident ou se font tuer encore aujourd'hui" en raison de leur homosexualité. Sa prise de parole a été largement saluée sur les réseaux sociaux, à l'image de son coéquipier de l'équipe de France de para-athlétisme Arnaud Assoumani, présent à ses côtés lors de la publication.

"Tu étais déjà une inspiration, tu deviens aujourd'hui une icône et un modèle pour des millions d'autres personnes, a réagi le champion paralympique de saut en longueur à Pékin (T46) dans une story Instagram. Des millions de personnes ne peuvent malheureusement pas aimer librement et cela constitue même un risque pour leur vie. C'est insupportable, inacceptable et on doit se battre pour ce droit fondamental."