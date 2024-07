"L'arnaque ne pouvait pas durer plus longtemps" : déçus par la défaite des Bleus à l'Euro 2024, les supporters taclent Didier Deschamps

L’Euro, c’est terminé pour les Bleus ! La France a été éliminée en demi-finale, mardi 9 juillet, à Munich par l’Espagne 2 buts à 1. Le premier but signé Randal Kolo Muani en début de match n’a pas suffi. La réponse espagnole a été cinglante avec deux buts en quatre minutes de Lamine Yamal, puis Dani Olmo. La défaite est logique et l’élimination ne surprend finalement pas grand monde.

Critiquée pour le jeu qu’elle a proposé en Allemagne - notamment son silence offensif -, l’équipe de France et son parcours ne laisseront pas un grand souvenir aux supporters. Malgré l’objectif fixé par la fédération du dernier carré atteint par Didier Deschamps, beaucoup demandent le départ du sélectionneur en place depuis 2012.

Les supporters ont pourtant vibré en tribune ou devant les écrans de ce bar de Montmartre, à Paris. Ils se sont même enflammés à la 8e minute lorsque les Bleus ont ouvert le score... Jusqu’au but espagnol du tout jeune Lamine Yamal qui a laissé tout le monde sans voix : "imparable" concède un supporter parisien. Yoann, maillot blanc sur les épaules confie son désarroi :"On sort par la grande porte, mais énorme déception. On est déçus d’autant que c’est sans doute notre meilleur match de l’euro...", fait-il remarquer.

"Tourner la page"

Dans les tribunes à Munich, Mbappé, Griezmann, les "fantômes" des Bleus sont pointés du doigt par les supporters, mais pas seulement : "Deschamp out !", peut-on entendre. Le sélectionneur des Bleus a bien atteint son objectif mais pour beaucoup cela ne suffit pas.

"On est quand même une équipe favorie, donc le dernier carré, c'est presque un minimum. Il va falloir tourner une page : Didier, merci pour les travaux !" Un supporter des Bleus à franceinfo

Pendant 12 ans, les Bleus ont souvent fini placés, mais rarement gagnants. Une présence quasi systématique dans les derniers carrés mondiaux et européens ternie par un style de jeu défensif et ennuyeux qui, en Allemagne, pour de nombreux supporters, a atteint ses limites. "C'était un peu du fake toute la compétition. On est arrivés en demie, mais on ne le méritait pas du tout. On a finalement mis un but dans le jeu. L'arnaque ne pouvait pas durer plus longtemps", tance un supporter français.

Un autre enfonce le clou : "Quand t'as pas de jeu et que t'as pas de résultat, faut tourner la page !". Une nouvelle page toute trouvée pour les supporters français qui en appellent à un nouveau sélectionneur.

"On attend Zinédine Zidane avec impatience pour aller chercher du jeu, je crois que c'est le moment." Un supporter français à franceinfo

Didier Deschamps face à la presse, lui, ne veut pas en entendre parler : "Moi je vous respecte, essayez de respecter un peu les personnes qui ont de la responsabilité aussi", balaye-t-il. En contrat jusqu’en 2026, le maintien du sélectionneur des Bleus ne fait, pour l’instant, pas débat à la Fédération.