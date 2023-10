Foot : le Royaume-Uni et l'Irlande organiseront l'Euro-2028, l'Euro-2032 pour l'Italie et la Turquie

L'UEFA a désigné, mardi, les pays organisateurs des deux prochains championnats d'Europe, qui suivront celui organisé en Allemagne en juin 2024.

Temps de lecture : 1 min

L'UEFA a attribué, mardi 10 octobre, l'Euro-2028 au Royaume-Uni et à l'Irlande et l'Euro-2032 à une alliance conclue cet été entre Italie et Turquie, sans grand suspense puisque chaque candidature était seule en lice.

De Wembley à Londres au City Stadium de Manchester en passant par St James Park à Newcastle, Hampden Park à Glasgow, la Dublin Arena, le National Stadium de Cardiff ou le Casement Park de Belfast, les dix stades de 2028 sont connus et pour beaucoup déjà mythiques, pour le football comme pour le rugby ou les sports gaéliques.

L'union de dernière minute entre l'Italie et la Turquie

Les contours de l'organisation de 2032 demeurent plus mystérieux, Italie et Turquie ayant longtemps fait campagne séparément avant d'unir leurs forces fin juillet, sans dévoiler leurs futures villes-hôtes, alors que près de 1 400 km à vol d'oiseau séparent leurs deux capitales. L'UEFA précise d'ailleurs que sur les vingt stades potentiels, les deux co-organisateurs devront en choisir dix, cinq par pays.

Les deux attelages, officialisés lors d'une brève cérémonie par le président de l'instance européenne Aleksander Ceferin, succéderont à l'Allemagne, hôte de l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet), et confirment la tendance aux organisations conjointes de grandes compétitions sportives, seul moyen pour nombre de pays de les accueillir.

L'UEFA avait été pionnière des organisations conjointes en attribuant l'Euro-2000 à la Belgique et aux Pays-Bas, l'Euro-2008 à l'Autriche et la Suisse, l'édition 2012 à la Pologne et l'Ukraine et celle de 2020, destinée à célébrer les 60 ans de l'épreuve, à onze villes-hôtes à travers l'Europe. La Fifa l'a imitée en allant même beaucoup plus loin avec l'attribution du Mondial 2030 à six pays répartis sur trois continents : le Maroc, l'Espagne et le Portugal, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Ce choix devra être adopté définitivement fin 2024. Les équipes de ces six nations seront ainsi automatiquement qualifiées pour le Mondial.