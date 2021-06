Euro 2021 : Paul Pogba, omniprésent et omnipotent

On attendait Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Karim Benzema, on a eu Paul Pogba. Le milieu de terrain de l'équipe de France a brillé, autant offensivement que défensivement, lors de la victoire des Bleus contre l’Allemagne, mardi 15 juin (1-0). Une performance qui a rappelé ses plus belles heures du Mondial en Russie, en 2018, où il avait illuminé l'entrejeu des Bleus.

100% de dribbles réussis

Quand Paul Pogba revêt la tunique bleue, il est un joueur différent. Il l'a toujours dit, il est un homme de défi. Et à chaque tournoi majeur avec les Bleus, le milieu de terrain sort des matchs références, comme il avait pu le prouver en Russie.

Ce mardi contre l’Allemagne, "la Pioche" a mis ses habits de lumière. À l’initiative de nombreuses actions, le Français s’est régalé dans l’entrejeu allemand. Bien aidé par ses compères Adrien Rabiot et Ngolo Kanté, il a occupé une position plutôt hybride sur le terrain et a multiplié les offensives. À tel point qu’il a été décisif sur le but des Bleus avec une magnifique ouverture flottante de l’extérieur du pied, vers Lucas Hernandez (1-0, 20e).

Mais il ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a également fait admirer sa technique. Déviation, talonnade, contrôle orienté… Le milieu de terrain a éclaboussé Munich par sa facilité à manier le ballon (100% de dribbles réussis) et a certainement conquis les supporters tricolores, parsemés dans l'Allianz Arena. Conséquence de son omniprésence, les Allemands ont multiplié les fautes sur lui (quatre, joueur qui a subi le plus de fautes dans la rencontre). Insatiable et spectaculaire, le Français a également lancé Kylian Mbappé dans la profondeur, après une magnifique ouverture, mais le but a été refusé pour un hors-jeu (66e). Il a récidivé sur le but, à nouveau annulé pour hors-jeu, de Karim Benzema (85e).

1 - Paul Pogba face à l'Allemagne ce soir :



12 ballons récupérés, record du match



13 duels gagnés, record du match



4 fautes subies, record du match



Masterclass. @paulpogba @equipedefrance pic.twitter.com/VEcdbbZQrw — OptaJean (@OptaJean) June 15, 2021

La Tour du milieu

Si le Français a montré ses talents offensifs contre l'Allemagne, il a également fait admirer ses qualités défensives. Joueur ayant récupéré le plus de ballons du match (12), il est aussi celui qui a remporté le plus de duels (13). Grâce à son pressing sur Toni Kroos et llkay Gündogan, il a pu lancer encore plus facilement les offensives des Bleus, sans jamais montrer un signe de fatigue.

Une activité folle qui a certainement galvanisé ses coéquipiers. "On connaît ses talents de leader pour rassembler ses coéquipiers, quand il le faut. Il arrive à nous parler quand il le faut, dans les vestiaires ou sur le terrain", avait expliqué Presnel Kimpembe en conférence de presse, le 12 juin dernier. Avec cette sortie, Paul Pogba a montré qu’il était en forme. Et qu’il sera l’un des hommes forts des Bleus pour cet Euro, comme lors du Mondial en Russie.