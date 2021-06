Euro 2021 : l’Italie domine facilement la Turquie lors du match d’ouverture

Une jolie cérémonie d’ouverture, 16 000 spectateurs présents dans le stade olympique de Rome et une dynamique de 27 matches sans défaite : l’Italie avait tout pour vivre, vendredi 11 juin, une première grande soirée dans cet Euro 2021. Ne manquait plus qu’une victoire face à la Turquie pour parfaitement se lancer dans la compétition et faire oublier au plus grand nombre l’absence de la Nazionale à la dernière Coupe du monde.

Ce succès acquis grâce à des buts contre son camp de Merih Demiral, Ciro Immobile et Lorenzo Insigne (3-0), les Italiens ont dû insister pour aller le chercher. Forcer le verrou de Turcs totalement figés par l’enjeu, forcément en territoire hostile dans la capitale italienne. Les joueurs de Roberto Mancini ont certainement dû croire que la malchance les guettait. À 14 tirs à 0 pour les Italiens à la mi-temps, le scénario de la rencontre avait tout d’un hold-up idéal que s'apprêtaient à réaliser les Turcs.

Spinazzola infatigable

Il n’en aura rien été, car les Italiens ont su se montrer patients pour trouver l’ouverture, et ont surtout maintenu une pression irrespirable sur les joueurs de Senol Gunes. En apnée, les Turcs ont finalement craqué en début de deuxième période sur une erreur du malheureux Merih Demiral (53e). Grand espoir du football turc (23 ans), le défenseur aurait certainement été plus à l’aise dans l’Allianz Stadium de son club, la Juventus de Turin. Il a finalement sombré, doucement, dans la soirée du stade olympique de Rome.

Demiral avait ainsi été le premier joueur de son équipe à commettre une erreur dans le premier acte, venue mettre en difficulté son gardien, Ugurcan Cakir. Sur un corner, le jeune défenseur lâchait Giorgio Chiellini au marquage, mais la tête du capitaine italien était bien détournée par le gardien turc (22e). Ce dernier s’est encore mis en évidence après l’ouverture du score italienne, devant l’inarrêtable Leonardo Spinazzola (54e) et Manuel Locatelli (58e), titulaire en l'absence du Parisien Marco Verratti.

Moins de dix minutes plus tard, Cakir sortait une nouvelle tentative de Spinazzola mais ne pouvait rien sur la suite de l’action concrétisée par le buteur Ciro Immobile (66e). Le gardien turc ne peut s’en vouloir qu’à soi-même sur la troisième réalisation italienne après son mauvais dégagement, dont l'action qui s'en est suivie était conclue par l’enroulé parfait de Lorenzo Insigne (79e), très bon ce soir.

Des débuts parfaits pour l'Italie

Le score est finalement flatteur pour les coéquipiers de Burak Yilmaz, qui auraient certainement pu encaisser deux ou trois buts de plus ce soir. Pour l’Italie, ce début de compétition est idéal et fera oublier cette main dans la surface de Zeki Celik (45e) que tout un stade a réclamé en chœur, sans que l’arbitre de la rencontre, Danny Desmond Makkelie, ne bronche.

Ce succès probant vient surtout rappeler que l’Italie revient de loin depuis la nomination de Roberto Mancini en mai 2018. La Nazionale n’a plus perdu depuis 28 matchs désormais, et apparaît comme un prétendant pour la victoire finale. Une équipe joueuse, entreprenante et loin de céder à la pression d’un match d’ouverture à domicile : l’Italie est bien partie dans cet Euro. Il faudra confirmer, mercredi prochain, face à la Suisse.