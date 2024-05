Dakar 2025 : un départ à Bisha pour une arrivée dans l'Empty Quarter, l'étape "48 heures chrono" reconduite... Les grandes lignes du tracé dévoilées

Il y aura bien des dunes, du sable, une longue étape disputée sur deux jours, plus une étape marathon. Le Dakar 2025 se déroulera entre le 3 et le 17 janvier en Arabie saoudite, et s'élancera depuis Bisha pour s'achever à Shubaytah, la traditionnelle porte d'entrée de l'Empty Quarter, ont annoncé les organisateurs de l'épreuve, samedi 18 mai.

Pour débuter, les concurrents découvriront un prologue dont l'arrivée sera jugée au cœur du bivouac de Bisha, le 3 janvier. L'introduction d'une étape "48 heures chrono", en 2024, a été reconduite avec cette fois une distance encore plus longue (950 km contre 540 km en 2024), et ce dès la première semaine de course. Le principe reste le même : faire une étape sur deux jours sans aucune assistance. Les participants vivront même une deuxième étape loin de leur assistance, puisqu'une étape marathon, plus traditionnelle, les placera sur un tracé de plus de 800 km, avec un bivouac dédié mais sans les mécaniciens.

Autre particularité : l'apparition de cinq épreuves annoncées avec des tracés différents pour les motos et les autos. Une manière de sécuriser le parcours des motards, mais également d'éviter que les autos bénéficient des traces laissées par les deux roues. Enfin, l'Empty Quarter, cette immensité de dunes, visité lors des deux dernières éditions, sera cette fois à la conclusion de ce Dakar, pour un départ en ligne lors de la dernière journée, comme à l'époque de l'arrivée à Dakar sur le lac Rose.