Dakar 2024 : Sébastien Loeb signe une deuxième victoire consécutive et se rapproche du leader du classement général en auto

Et de trois ! Sébastien Loeb a encore une fois réalisé la course presque parfaite, dimanche 14 janvier, en s'imposant sur la spéciale du jour, longue de 483 km entre Riyadh et Al-Duwadimi. Le pilote Prodrive (Bahrain Raid Xtreme) a signé sa troisième victoire (après les étapes 4 et 6) sur cette édition du Dakar, devant le Brésilien Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing, à 7'06'') et Nasser Al-Attiyah (Prodrive, Nasser Racing, à 9'47'').

🚗 @SebastienLoeb going full gun and setting the pace on Stage 7 💥 #Dakar2024 pic.twitter.com/gVmZcw3VEV — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2024

Le Français n'est pas tombé dans le piège de la spéciale du jour, aux nombreux changements de direction, parfaits pour se perdre entre les canyons. Tout au long de la spéciale, Sébastien Loeb a ainsi grappillé du temps afin de rattraper une bonne partie de son retard au classement général. Le Français a profité des passages en goudron, à l'aise sur ce revêtement, pour réduire son écart sur le Brésilien Lucas Moraes (Toyota), avant de prendre définitivement les commandes de la spéciale à mi-parcours.

Loeb revient à moins de 20 minutes de Sainz

Dimanche, Sébastien Loeb a surtout réalisé une belle opération au général, puisqu'il ne compte désormais plus que 19 minutes de retard sur le leader espagnol Carlos Sainz (Team Audi Sport). Pour le Français, désormais deuxième et dont un premier sacre sur le Dakar est son "principal objectif", tout reste possible d'ici à la dernière étape le 19 janvier.

Le nonuple champion du monde WRC a aussi profité de la journée noire de Mattias Ekström (Audi), alors deuxième du général avant le départ de la spéciale. Le pilote suédois est tombé en panne au km 51, victime d’un problème au niveau des suspensions. À l'arrêt pendant plusieurs heures, il a presque tout perdu, et a vu ses chances de victoire finale s'envoler.