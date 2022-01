"Ce que dit cette tragique fin de vie est une chose totalement hideuse sur notre comportement et notre solidarité vis à vis du prochain", a déclaré le journaliste Michel Mompontet.

Un drame dans l'indifférence générale. Le photographe René Robert est mort dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 janvier après avoir été retrouvé en hypothermie extrême dans les rues de Paris. Aucun passant n'avait alerté les secours pendant plus de neuf heures. "A-t-il trébuché ? A-t-il fait un malaise ? On ne sait pas. Ce que l'on sait c'est qu'il est tombé, un peu sonné et qu'il n'a pas pu se relever", a raconté le journaliste Michel Mompontet, proche de l'artiste, lundi 24 janvier sur franceinfo.

"Quand les pompiers, appelés par un SDF, sont arrivés, il devait être 6h30 du matin. Il est resté plus de neuf heures dans le froid, seul, jusqu'à que la mort le repère et petit à petit, avec le froid du petit matin, s'approche de lui. Amené à l'hôpital Cochin en hypothermie extrême, il n'a pas pu être ranimé", a poursuivi le journaliste Michel Mompontet, avant d'interroger : "Comment a-t-on pu en arriver là ? Ce que dit cette tragique fin de vie est une chose totalement hideuse sur notre comportement et notre solidarité vis à vis du prochain."