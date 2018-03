VIDEO. "Lighter is better" : Heineken présente ses excuses après une publicité jugée raciste

Dans cette publicité pour une bière allongée, Heineken sous entend, pour certains, que les personnes blanches valent mieux que les personnes noires, car le mot "lighter" veut à la fois dire "plus léger" et "plus clair" en anglais.

Une publicité qui fait pschitt ! La marque Heineken a annoncé mardi 27 mars le retrait d'une publicité pour sa bière allégée (light, en anglais) qui a été vertement critiquée sur les réseaux sociaux, certaines internautes estimant que son message était raciste.

Dans ce spot, un barman fait glisser une bouteille sur un comptoir en direction d'une femme. Cette bière allégée en calories et en alcool passe devant plusieurs clients noirs avant d'atteindre une femme à la peau plus blanche, suivi du slogan "Sometimes lighter is better" ("C'est parfois mieux quand c'est plus léger"). Le problème vient du mot "lighter", qui veut à la fois dire "plus léger" et "plus clair" en anglais.

"Je pense que certaines marques créent volontairement des publicités notoirement racistes pour obtenir plus de visibilité", a ainsi critiqué le chanteur Chance The Rapper sur Twitter, avant d'estimer que le spot était "terriblement raciste".

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg — Chance The Rapper (@chancetherapper) 26 mars 2018

Le brasseur s'est excusé mardi. "Nous avons raté le coche", a expliqué un porte-parole de la marque à The Independant (en anglais), ajoutant que la marque prenait "à cœur les réactions" publiées sur les réseaux et en tiendrait compte pour de prochaines campagnes publicitaires. Un communiqué similaire a depuis été diffusé par Heineken sur les réseaux sociaux. "Le slogan 'Sometimes, lighter is better' ne faisait référence qu'aux caractéristiques de la bière et au fait qu'elle ne contienne que 99 calories. (...) Nous regrettons que cette publicité ait créé une ambiguité", indique le texte.