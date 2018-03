"Plus belle la vie" va mettre en scène un personnage transgenre

Dans l'épisode qui doit être diffusé vendredi 9 mars, la série de France va développer une intrigue autour de la transidentité d'un de ses personnages.

Après avoir célébré son premier mariage homosexuel dans la foulée de l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, après avoir mis en scène un couple incestueux, un plan à trois sous poppers ou encore un discussion sur le cannabis et une séance de roulage de joint, Plus belle la vie s'attaque à un nouveau tabou de la fiction française : la transidentité. Dans son 3 490e épisode, qui doit être diffusé vendredi 9 mars sur France 3, le feuilleton fleuve du petit écran va développer une intrigue autour d'un personnage transgenre.

Dans un extrait mis en ligne vendredi 2 mars, le personnage de Clara Bommel révèle à ses parents l'origine de son mal-être. L'adolescente souffre d'être née dans le corps d'une femme. "Je reste jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, prisonnière d'un corps qui n'est pas le mien", déclare-t-elle. "Et quand je pense à l’avenir, je sais que je ne peux pas devenir cette femme que vous attendez, ni même une femme tout court." Clara voudrait être un homme et qu'on l'appelle Antoine.

Incompréhension, transphobie ou au contraire acceptation et soutien... "On a voulu mettre en scène une kyrielle de regards sur cette question, à travers sa famille et son entourage, avec le moins de fantasmes, de clichés et de projections possibles", explique à Libération la scénariste Mélusine Raynaud.

"Peut-être qu’ils pourront s’identifier"

Plus belle la vie a également engagé un acteur transgenre, Jonas Ben Ahmed, pour incarner Dimitri, le responsable d’une association locale, qui va venir en aide à Clara-Antoine. "Il y a des gens dans mon cas qui se sentent complètement isolés, peut-être qu’ils pourront s’identifier", espère le comédien dans Libération. "J’ai connu des périodes difficiles, mais aujourd’hui je me sens profondément apaisé."

Plus belle la vie a aussi développé une web-série, Appelez-moi Antoine Bommel, autour du personnage de Clara-Antoine, en collaboration avec le MAG LGBT.