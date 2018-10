VIDEO. "Je ne pensais pas qu'il était autant aimé" : l'épouse de Philippe Gildas se confie à Laurent Ruquier

Malgré la douleur liée au décès de son mari, Maryse Gildas a accepté de se livrer, dimanche 28 octobre, dans l'émission Les Enfants de la télé, présentée par Laurent Ruquier, sur France 2. Interrogée par téléphone, l'épouse de Philippe Gildas est brièvement revenue sur la carrière de celui qui, avant de devenir une figure de Canal+, avait fait ses débuts à la radio.

"Il préférait la radio", a d'ailleurs confié Maryse Gildas. "Il y a du mystère en radio. A l'époque, quand tu faisais un silence en radio, c'était formidable, tu ne peux pas le faire en télé !" Elle a ensuite expliqué comment elle et Philippe Gildas étaient tombés amoureux, bien après leur première rencontre dans les studios d'Europe 1, où elle était animatrice.

"Trente-six ans d'amour et de bonheur"

"Entre 1976 et 1981 on n'était pas ensemble du tout. Moi j'avais quelqu'un dans ma vie, lui il était très marié", a-t-elle expliqué. "C'est après, quand il a été nommé directeur de l'antenne, et qu'on ne les voyait plus parce qu'ils étaient enfermés dans leurs bureaux, qu'il y a eu un manque. Il m'a invité à déjeuner, j'ai senti une épaule bienveillante. Il a mis un peu de temps, et puis un jour ça s'est révélé, c'est venu tout seul. Et ça a été trente-six ans d'amour et de bonheur."

Face à tous les hommages qui affluent depuis samedi et l'annonce de la mort du journaliste, Maryse Gildas s'est montrée très touchée : "Je pensais pas qu'il soit autant aimé. Tant mieux, ça veut dire qu'il le méritait."