La Sud-Africaine Demi-Leigh Nel-Peters devient Miss Univers

I am so grateful for everything. I can’t say thank you enough for everything I did, for the opportunity to represent Miss Universe Organization this year. I wanna say a special thanks to all the people I worked with during this year. Paula, Esther, and everybody from the organization, all the directors from the countries I visited. All the contestants and especially the contestants from my year, I wish we could do another one together. To @piawurtzbach who crowned me in philippines, to @deshaunabarber @karlie.hay, @realkaramccullough And @sophiadh ❤️. For everybody who supports me, all the love that you gave me. I will love you forever. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que j’ai vécu. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour l’opportunité que vous m’avez donnée de représenter Miss Univers Organisation cette année. Paula, Esther, et tous les membres de l’organisation, tous les directeurs des pays que j’ai visités. Toutes les candidates et en particulier celles de mon année, j’aimerais pouvoir en faire une autre avec vous. À @piawurtzbach qui m’a couronnée aux philippines, @deshaunabarber @karlie.hay @realkaramccullough @sophiadh ❤️. A tous ceux qui m’ont soutenue et tout l’amour que vous m’avez donné. Je vous aimerai toujours. Vive la France Iris

A post shared by Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) on Nov 26, 2017 at 11:11am PST