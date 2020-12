Droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 : Mediapro annonce qu’un accord a été trouvé avec la LFP pour mettre fin au contrat

Mediapro, le diffuseur principal de la Ligue de football professionnel (LFP), a annoncé à ses salariés qu’un accord a été trouvé avec la LFP pour mettre fin au contrat sur les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ce qui va se traduite par l’arrêt de la chaîne Téléfoot. Mediapro a proposé pour solde de tout compte 100 millions d'euros d'indemnisations à la LFP, a appris franceinfo d'une source proche de la LFP.

Un accord sur les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a été trouvé avec la LFP, a annoncé Julien Bergeaud, le directeur général de Mediapro, à ses salariés ce vendredi matin. Cet accord n'est pas confirmé par la LFP, il doit encore être validé par le tribunal de commerce de Nanterre la semaine prochaine.

La Ligue 1 et de la Ligue 2 seront diffusées jusqu'à fin janvier 2021, dernier délai, par Téléfoot. La chaîne s'arrêtera ensuite.

Une conséquence de la crise sanitaire du Covid-19

Le groupe sino-espagnol, détenteur de 80% des droits des Championnats de France de football, est en négociation depuis le 19 octobre avec la LFP via une procédure auprès du tribunal de commerce de Nanterre. Il veut renégocier le contrat de cette saison 2020-2021, en raison de la crise sanitaire du Covid-19 qui aurait diminué la valeur réelle du championnat.

Les regards vont désormais se tourner vers Canal+, diffuseur historique du Championnat de France qui reste discret sur le dossier et a déjà indiqué via son patron Maxime Saada qu'il ne réinvestirait pas "à perte" dans le football. Cela laisse craindre une décote de plusieurs centaines de millions d'euros par an.