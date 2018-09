"Cela devenait de plus en plus douloureux" : l'animateur Frédéric Lopez quitte "Rendez-vous en terre inconnue" sur France 2

Son départ a a été filmé dans le prochain numéro de l'émission avec l'acteur Franck Gastambide.

Après quinze ans à la présentation de l'émission "Rendez-vous en terre inconnue" sur France 2, Frédéric Lopez passe la main, comme il l'explique au Parisien, dans une interview publiée dimanche 9 septembre. C'est désormais, Raphaël de Casabianca, co-animateur d'"Echappés sur Belles" sur France 5, qui reprend les rênes de l'émission.

"C’était vraiment un dilemme depuis plusieurs mois. 'Rendez-vous en terre inconnue' est bien plus qu’une émission télé, c’est une expérience profonde, confie Frédéric Lopez. C’est comme si j’avais accepté pendant quinze ans qu’on filme les moments de ma vie les plus bouleversants. Au fil du temps, cela devenait de plus en plus douloureux."

A la production de l'émission

Le départ de de l'animateur a été mis en scène dans le tournage du prochain numéro. Ainsi, l'invité, l'acteur Franck Gastambide, n'a pas été mis au courant de ce changement. Il le découvre l'aéroport de Roissy, comme l'explique Frédéric Lopez sur sa page Facebook.

Quand à la suite de ses projets, Frédéric Lopez garde encore le secret. Il explique juste qu'il va rester sur le service public mais "beaucoup derrière la caméra". Il va par ailleurs continuer de produire "Rendez-vous en terre inconnue".