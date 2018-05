Koh-Lanta : l'avocat de l'homme soupçonné d'agression sexuelle juge que son client est "blanchi", que les accusations "s'effondrent"

Le candidat soupçonné d'avoir agressé une autre participante a été entendu par la police lundi lors d'une garde à vue de quelques heures, levée dans la soirée. Pour son avocat, il n'existe plus "aucun soupçon" à l'encontre de son client.

La garde à vue du candidat de l'émission Koh-Lanta soupçonné d'avoir agressé sexuellement une autre participante sur le tournage du jeu de TF1, a été levée lundi 14 mai dans la soirée. Son avocat, Maître Jérémie Assous, estime sur franceinfo que son client est "blanchi". "Mon client a retrouvé la liberté sans qu'il y ait la moindre poursuite à son égard", déclare Me Assous. "C'est à la suite de la confrontation de ses explications à la version de la plaignante qu'il a été remis en liberté, donc là, il n'existe aucun soupçon à l'encontre de mon client", affirme-t-il.

Selon l'avocat du candidat mis en cause, qui a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, les accusations de la plaignante "s'effrondrent" face à la version de son client. C'est la raison pour laquelle, selon lui, "les policiers ont considéré qu'il était totalement inutile et injuste de continuer à le priver de liberté", ajoute-t-il. "C'est un signe qu'ils envoient notamment aux médias et au public pour dire qu'il ne faut pas soupçonner mon client d'avoir commis la moindre infraction. Ils viennent de le blanchir", insiste encore l'avocat. "Bien-sûr l'enquête continue et nous allons contribuer aux éléments de l'enquête car il a subi un énorme préjudice et nous entendons obtenir réparation", a ajouté Me Jérémie Assous, alors que le parquet de Bobigny a fait savoir que l'enquête se poursuivait.

La production du célèbre jeu d'aventure télévisé diffusé sur TF1 avait annoncé jeudi 10 mai l'annulation de la prochaine édition, après qu'une candidate a accusé un autre participant d'"agression sexuelle".