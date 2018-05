"Koh-Lanta" : Hervé Renard assure que "l'honneur" de sa fille, qui accuse un participant d'agression sexuelle, "sera rétabli"

Candide Renard a accusé un autre participant d'avoir commis une "agression sexuelle", ce qui a contraint la chaîne TF1 d'annuler le tournage de la prochaine édition du célèbre jeu d'aventure.

Il a publié un court communiqué sur Twitter. Hervé Renard, ancien joueur de football français devenu entraîneur de l'équipe du Maroc, s'est exprimé, mardi 15 mai, pour défendre sa fille. "Beaucoup de choses ont été dites, concernant la déposition de ma fille Candide. Nous avons choisi de faire confiance à la justice dans cette affaire. Chaque partie est en droit de choisir sa stratégie", écrit-il notamment.

Participante à l'émission "Koh Lanta", diffusée sur TF1, Candide Renard accuse un autre participant d'agression sexuelle. L'intéressé reconnaît avoir dormi aux côtés de la jeune femme la nuit des faits reprochés, mais dément toute agression. Le parquet de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a ouvert, mercredi, une information judiciaire pour faire la lumière sur les faits.

"Le match ne fait que commencer"

"Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard", déclare de son côté Hervé Renard. Et de conclure : "Le match ne fait que commencer."

Dans sa version, que RMC a pu consulter, cet homme de 34 ans, qui habite à Laneuveville-devant-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, indique avoir pris l’habitude de dormir entre les candidates de son équipe "pour les réchauffer". Mais Candide Renard assure avoir été réveillée dans la nuit lorsque l'homme l'a "embrassée sur la bouche avant de pratiquer des attouchements sous ses vêtements". L'affaire a conduit la société de production du jeu à annuler le tournage de cette édition de "Koh Lanta".