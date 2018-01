"Dix pour cent" : Jean Dujardin, Monica Belluci, Isabelle Huppert… Découvrez le casting de la saison 3

Dans cette troisième saison, les agents vont se rebeller contre Hicham, le nouveau patron brutal et envahissant d’ASK. Et ils vont continuer à recevoir de nombreuses célébrités dans leurs bureaux. Les héros de "Dix pour cent", diffusée sur France 2 depuis 2015 : Grégory Montel, Thibault de Montalembert, Camille Cottin, Liliane Rovère. (CHRISTOPHE BRACHET / MONVOISIN PRODUCTIONS / MOTHER PRODUCTIONS / FRANCE TELEVISIONS)

Les célébrités continuent de pousser les portes de l’agence ASK. Au cours de la troisième saison de Dix pour cent, les téléspectateurs pourront profiter d’un casting cinq étoiles, révélé par France 2, lundi 15 janvier : Jean Dujardin, Monica Bellucci, Gérard Lanvin, Isabelle Huppert et Béatrice Dalle apparaîtront dans les nouveaux épisodes. "Tombé amoureux de la série", Julien Doré, déjà présent dans la saison 2, rempile cette année.

Le carnet d’adresses des agents s’étoffe donc encore un peu. Ils avaient déjà côtoyé Cécile de France, Line Renaud, Françoise Fabian, Nathalie Baye, Laura Smet, Audrey Fleurot, Julie Gayet, Joey Starr et François Berléand durant la première saison de la série à succès de France 2. Virginie Efira, Ramzy Bedia, Fabrice Luchini, Christophe Lambert, Norman Thavaud, Isabelle Adjani, Guy Marchand et Juliette Binoche avaient participé à la saison 2.

>> Trois raisons de regarder la série Dix pour cent

Dans cette troisième saison, les agents des stars vont se rebeller contreHicham, le nouveau patron brutal et envahissant d’ASK.Andréa (Camille Cottin) et Gabriel (Grégory Montel) fomentent un possible départ en secret, tandis que Mathias (Thibault de Montalembert) aiguise ses armes pour s’imposer à la tête de l’entreprise. A suivre bientôt sur France 2.