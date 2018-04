Désigné comme "maman" dans l'émission de Thierry Ardisson, un père transgenre attend des excuses

Une remarque qui fait mauvais genre. Trystan Reese, homme transgenre père d'un petit gaçon, a été désigné comme "maman" dans l'émission "Salut les Terriens" de Thierry Ardisson, diffusée samedi. L'intéressé a dit lundi 2 avril s'attendre à des excuses de la part des équipes de l'émission.

Né dans un corps de femme, cet Américain a conservé ses organes génitaux féminins et a donné naissance naturellement à un enfant conçu avec son mari Biff Champlow en juillet dernier. Un cas d'homme ayant accouché qui avait été fortement médiatisé, rappelle Le HuffPost.

Mais lors de l'émisssion "Salut les Terriens", diffusée sur C8, un bandeau indiquait "La maman est à gauche de l'écran". Une remarque jugée discriminante voire transphobe par de nombreux internautes, mais également par les parents concernés, interrogés par AJ+.

Dire que Trystan est une mère et non un père est non seulement blessant mais inexact. C'est un bon exemple de la façon irrespectueuse dont sont traitées les personnes transgenres dans les médias.Trystan Reese et Biff Chaplowà AJ+

Sur Twitter, Trystan Reese a remercié les équipes de "Salut les Terriens" pour leur invitation, et a ajouté attendre des excuses de leur part. "Je sais qu'ils se rappeleront que de très, très nombreux hommes ont donné la vie avant-moi", a-t-il ajouté.

Biff and I had a great time working with the staff at @lesterriens and appreciate being invited onto the show! We know they will issue an apology for calling me a "mother," and hope they will remember that many, many other men have given birth before I did. pic.twitter.com/AuODEztsMD