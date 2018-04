Télévision : Camille Combal quittera "Touche pas à mon poste" en juin

Après six ans dans l'émission-phare de C8 présenté par Cyril Hanouna, l'animateur annonce qu'il quittera "TPMP" en juin "pour se renouveler

"L'aventure "TPMP" va prendre fin pour moi en juin." Camille Combal, annonce vendredi 20 avril au site puremédias, qu'il quitte "Touche pas à mon poste", l'émission emblématique de C8, à la fin de la saison. Le présentateur de la matinale de Virgin Radio explique sa décision : " J'en ai parlé longuement avec Cyril [Hanouna]. Je pars avec des souvenirs incroyables, j'aime profondément Cyril et toute l'équipe mais c'est la fin d'un cycle (...) Ça me rend triste, mais c'est le bon moment. C'est ma sixième année de "TPMP". Je pense qu'il faut se renouveler et faire de nouvelles choses."

Camille Combal précise qu'il aurait "aimé grandir dans l'émission" : "Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ca arrive, je n'en veux à personne." L'animateur reste vague sur son futur à la télévision "sur C8 (...) ou ailleurs". "J'irai là où on veut de moi et où je pourrai continuer à m'épanouir, mais rien n'est décidé pour le moment", ajoute-t-il.