"On fait de la télé, c'est un business" : un candidat de "Koh Lanta" dit avoir touché 27 000 euros pour participer à l'émission

Dylan, qui a participé deux fois à l'émission d'aventure de TF1, en 2017 et en 2018, s'est exprimé dans "Touche pas à mon poste", lundi soir sur C8.

Trois jours de présence, payés 27 000 euros. Ce salaire a de quoi en faire rêver plus d'un. Sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste", diffusée lundi 30 avril sur C8, Dylan, tout juste éliminé de "Koh Lanta", a révélé combien il avait été payé pour participer une première fois à l'émission en 2017. Le jeune Luxembourgeois de 23 ans explique d'abord que la rémunération de base des candidats est fixe : "On est tous payés la même chose : il y a un contrat fixe. On signe pour la même chose, on a tous le même salaire. Environ 7 000 euros ou 10 000, pas grand chose quoi. Et ce peu importe le temps que l'on reste."

Le candidat le mieux payé en 2017

Mais les candidats ont aussi la possibilité de négocier au-delà de cette base : "Si tu as envie de négocier ton contrat, tu négocies ton contrat. (...) Ils me voulaient à tout prix [lors de sa première participation à l'émission, en 2017] parce que j'avais fait tout ce qu'il fallait en trois jours, donc j'ai négocié mon contrat...". Le jeune homme a ainsi empoché une sacrée somme : "Les aventuriers le savent donc il n'y a plus de cachette (sic) : au total j'ai pris 27 000 euros, que je fasse trois jours ou toute l'aventure."

Du pain béni pour lui, car il a justement été éliminé par ses pairs après trois jours d'émission. Il a donc été rémunéré 9 000 euros par journée d'émission. "On fait de la télé. C'est un business et on est là pour négocier le contrat. Si tu dis juste 'oui', c'est ton problème. Moi je suis là, je prends", s'est-il justifié.

Moi j'ai eu la chance de ne faire que trois jours [lors de sa première participation à l'émission en 2017] et d'être le mieux payé des aventuriers."Dylan, ancien candidat de "Koh Lanta"sur le plateau de "TPMP"