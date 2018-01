Le père de Cyril Hanouna élevé au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur

La nouvelle est passée inaperçue mais elle a été publiée au Journal officiel, daté du dimanche 31 décembre. Ange Hanouna, le père de Cyril Hanouna, a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Le médecin généraliste, qui a son cabinet aux Lilas (Seine-Saint-Denis), a été récompensé pour ses 40 ans de service.

"J’ai des rela­tions compliquées avec mes parents. Mon père est vache­ment carré", a confié l'animateur au magazine GQ, en novembre 2016. "Mon père rêvait que je sois médecin, avait-il expliqué à Marc-Olivier Fogiel, sur France 3, dans l'émission "Le Divan". Mais, moi, j'étais plutôt le cancre." "Quand je lui disais que je voulais faire de la télé, il me répondait que personne ne m'attendait : 'Tu ne connais personne, c'est vraiment le mauvais choix'", avait-il ajouté.

Comment devient-on légionnaire ?

Les candidats à la Légion d'honneur peuvent être proposés par des préfets aussi bien que par des associations ou des particuliers. Puis les ministères rattachés à ces candidatures font leur choix et enfin, le Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur "vérifie si les dossiers de proposition (...) sont conformes aux textes et aux principes fondamentaux de l'ordre et se prononce sur leur recevabilité".

Le Code de la Légion d'honneur stipule que "pour les citoyens français et les étrangers résidant en France, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents".