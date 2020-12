Football : le commentateur Stéphane Guy mis à pied par la chaîne Canal + jusqu'au 18 décembre

Stéphane Guy, journaliste et commentateur sportif emblématique de Canal +, vient d'être mis à pied jusqu'au 18 décembre par la chaîne du groupe Bolloré, selon les informations de franceinfo. Samedi 5 décembre, il avait affiché publiquement son soutien à l'humoriste Sébastien Thoen, lui-même évincé de la chaîne cryptée, lors de la mi-temps du match Montpellier-PSG. "Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée. On lui souhaite bon vent", avait notamment lancé Stéphane Guy.

Un sketch parodiant "L'heure des pros"

Fin novembre, Sébastien Thoen avait été remercié par Canal + après un sketch diffusé par le site de paris sportifs Winamax. Aux côtés de Julien Cazarre, les humoristes parodiaient notamment Pascal Praud et Jean Messiha, économiste ex-RN régulièrement invité dans l'émission "L'heure des pros", diffusée sur CNews, une chaîne du groupe Canal+.

Stéphane Guy ne sera donc pas aux commentaires du derby entre Manchetser City et Manchester United samedi 12 décembre à 18h30. Il ne suivra pas non plus les matchs de Ligue 1 du week-end : Lens-Montpellier et PSG-Olympique Lyonnais.