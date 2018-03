Canal+ va rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1 à tous ses abonnés

Dans un communiqué, Canal+ annonce avoir pris "la décision de rétablir la diffusion du signal linéaire de TF1 le 9 mars sur l’ensemble de ses réseaux et pour l’ensemble de ses abonnés".

Est-ce l'épisode finale de la guerre entre TF1 et Canal+ ? Dans un communiqué daté du samedi 10 mars, le groupe Canal+ annonce "rétablir la diffusion du signal linéaire de TF1 le 9 mars sur l’ensemble de ses réseaux et pour l’ensemble de ses abonnés". La chaîne indique également qu'elle "rétablira prochainement la diffusion de l’ensemble des chaînes gratuites du groupe TF1 sur l’ADSL, la fibre et sur internet".

Canal + motive sa décision par le fait que "les derniers jours" ont "confirmé que la diffusion des chaînes gratuites resterait gratuite, et que seuls les services complémentaires (replay, smart over...) pouvaient être payants".

Dans le cadre de la renégociation de ses accords, le groupe détenu par Martin Bouygues demandait une rémunération en l'échange de la diffusion de ses chaînes TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Séries, toutes disponibles gratuitement sur la TNT.