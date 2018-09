Canal+ condamné à verser 3,4 millions d'euros à l'animatrice Maïtena Biraben pour "licenciement sans cause réelle ni sérieuse"

Aujourd'hui animatrice sur la radio RMC, la présentatrice avait été écartée du "Grand Journal" à l'été 2016, à l'issue d'une seule saison, après de fortes chutes d'audience.

Canal+ a été condamné, jeudi 27 septembre, à verser 3,4 millions d'euros à l'animatrice Maïtena Biraben pour "licenciement sans cause réelle ni sérieuse". Licenciée pour faute grave en 2016, elle réclamait un peu plus de 4 millions d'euros à son ex-employeur, devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Aujourd'hui animatrice sur la radio RMC, la présentatrice avait été écartée du "Grand Journal", à l'issue d'une seule saison, après de fortes chutes d'audience.

Lors de l'audience, le 25 juin, l'avocate de l'animatrice, Claire Fougea, a plaidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et avait réclamé en tout 4 060 000 euros à Canal+, dont 2,55 millions d'indemnité contractuelle, 1,01 million pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 000 euros pour préjudice moral. De son côté, le conseil de Canal+, Eric Manca, avait assuré que le licenciement pour faute grave était justifié par la "déloyauté" de l'animatrice envers la chaîne, qui "s'est inscrite totalement en marge de son contrat de travail".