Affaire Pierre Ménès à Canal+ : une enquête ouverte pour agression sexuelle et harcèlement sexuel contre le journaliste sportif

Cet enquête porte sur des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle commis par l'ancien chroniqueur vedette lorsqu'il travaillait à Canal+.

Une enquête a été ouverte, mardi 4 janvier, pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel contre l'ancien chroniqueur vedette Pierre Ménès pour des faits dénoncés par la journaliste Marie Portolano dans un documentaire diffusé en mars dernier sur Canal+, a annoncé jeudi le parquet de Nanterre.

Après une enquête interne à Canal+ au cours de laquelle, selon BFMTV, sept personnes ont dénoncé des faits de "harcèlement sexuel" commis par Pierre Ménès, l'Inspection du travail a transmis un signalement au parquet de Nanterre, qui a décidé d'ouvrir une enquête contre le célèbre journaliste sportif.

Baisés forcés et main aux fesses

Pierre Ménès est notamment accusé d'avoir soulevé la jupe de Marie Portolano et de lui avoir touché les fesses, hors antenne et devant le public de l'émission "Le Canal Football Club", en 2016. Il assure ne pas s'en souvenir, en raison de graves problèmes de santé à l'époque. Il est aussi accusé d'avoir embrassé de force deux chroniqueuses, Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti, dans des émissions de télévision.

Pierre Ménès avait quitté Canal+ à l'été 2021 après les révélations de Marie Portolano dans son documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, traitant du sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Pierre Ménès, 58 ans, sera par ailleurs jugé en juin 2022 à Paris pour une affaire d'agression sexuelle.