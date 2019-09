Ariane, l'animatrice du "Club Dorothée", est morte à l'âge de 61 ans

Elle était une figure de la télévision des années 80.

Après Corbier, le "Club Dorothée", programme culte de TF1, est de nouveau en deuil. Ariane Carletti, la comparse de Dorothée, est morte mardi 3 septembre à l'âge de 61 ans, a indiqué sa famille dans un communiqué.

"Comédienne, productrice et animatrice de télévision, Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres", peut-on lire dans le communiqué publié par ses deux enfants et son frère. "Elle laissera un vide immense dans le coeur de sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route".

L'animatrice était l'un des visages les plus populaires de la télévision française avec des émissions comme "Récré A2" sur France 2 entre 1980 et 1987 ou le "Club Dorothée" sur TF1 de 1987 à 1997. Egalement chanteuse, ses fans se souviennent de sa voix particulière. Ariane Carletti était l'ex-épouse de Rémy Sarrazin, bassiste du groupe Les Musclés. Sa fille Eléonore joue depuis 2016 dans le feuilleton "Plus belle la vie" sur France 3.