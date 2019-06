Alex Lutz et Bruno Sanches disent au revoir à "Catherine et Liliane"

"On s’est dit que c’était le moment de tourner la page. C’est bien d’arrêter un truc tant qu’il n’y a pas d’usure", a expliqué l'humoriste Alex Lutz au "Parisien", mercredi.

"Elles partent en pré-retraite." L'humoriste Alex Lutz explique dans un entretien au Parisien, mercredi 12 juin, que lui et Bruno Sanches ne joueront pas "Catherine et Liliane" à la rentrée prochaine sur Canal+. "On s’est dit que c’était le moment de tourner la page. C’est bien d’arrêter un truc tant qu’il n’y a pas d’usure", a expliqué Alex Lutz au journal.

L'au revoir aux deux personnages se fera sur scène. "On diffusera un best-of à Bobino [à Paris] sur un grand écran, qui sera entrecoupé par des interventions de Bruno et moi", détaille Alex Lutz. Quant à leur retour, il est très flou mais pas totalement écarté. "Je les laisse poursuivre leur vie dans l’imaginaire des gens, dans leurs maisons à Meudon, avec leurs maris Michel et Jean-Luc, poursuit-il. Nous ne les tuons pas."

Le binôme formé par Alex Lutz et Bruno Sanches va-t-il rejoindre Yann Barthès ? Non. Les deux hommes seront toujours sur Canal+ "avec la même troupe mais sur d’autres projets", explique Alex Lutz, sans donner davantage de détails.