"Un fil à la patte", "Roméo et Juliette"... Le rideau de la Comédie-Française continue de se lever sur internet et sur France Télévisions

Des programmes pour préparer le bac Français, des spectacles pour enfants, des surprises des comédiens et de grandes pièces du répertoire en intégralité… L'offre du Français foisonne à l'heure du confinement.

Christian Hecq et Hervé Pierre dans "Un fil à la patte" à la Comédie-Française (DELALANDE RAYMOND/SIPA)