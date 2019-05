Sherlock Holmes : une pièce de théâtre interactive où le public mène l’enquête

Succès théâtral depuis l’an dernier, Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe est de nouveau à l’affiche du Grand Point-Virgule à Paris. Une pièce à l’humour so british et dans le plus pur esprit holmésien qui invite les spectateurs à enquêter sur un meurtre.

