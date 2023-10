"Misecordia" d'Emma Dante, un théâtre de misère et de cœur pour explorer la folie d'un enfant

Au théâtre du Rond-Point à Paris, et en tournée à travers la France en décembre, "Misecordia", c'est à la fois de la danse et du théâtre. Emma Dante, metteuse en scène sicilienne, bâtit depuis plus de 20 ans ce théâtre social et féministe aux rythmes effrénés et mélodiques. Un chant de dignité.

Arturo est un orphelin, un enfant malade, un fou, un jeune autiste. Trois femmes, trois prostituées le protègent, le câlinent, le calment quand il explose de colère et de peur. Elles l'ont adopté lui, le fils maudit d'une amie disparue. Cette curieuse famille recomposée vit dans un taudis oublié du monde, sordide. Le théâtre d'Emma Dante est ainsi, composé de douleur et de douceur.

Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli dans "Misecordi" d'Emma Dante (Masiar Pasquali)

Des paroles et des sons

Sur le plateau, quatre chaises et un fatras de jouets, de tissus et une valise. Les trois femmes tricotent, frénétiquement. Elles discutent, elles s'engueulent, elles pouffent. Le langage est fait de borborygmes, un mélange de dialectes de Sicile et des Pouilles. Le crépitement des aiguilles devient la bande-son de l'agitation d'Arturo, assis, recroquevillé sur la quatrième chaise. Une fois levé, une ritournelle pour un derviche l'embarque dans la danse.

Emma Dante parle de ce personnage comme "d'un gamin né tel un morceau de bois et grâce à l'amour des trois mères, il va devenir un enfant". C'est un enfant de la misère, fils d'une prostituée et d'un charpentier qui battait cette femme. Il battait cette "putain" qui deviendra la mère de son enfant. Elle est morte, l'enfant est né cabossé : un autiste aux gestes saccadés, un corps transformé en spirale désorganisée, un esprit coincé dans une enfance primitive.

Simone Zambelli, danseur de la folie

Arturo est interprété par l’extraordinaire Simone Zambelli. Simone Zambelli est un danseur italien. Il exprime la douleur et la joie enfantine, la peur et les errements. Dans son corps en mouvement, le danger guette par les torsions extrêmes, les répétitions obstinées, les rondes infernales : tout rappelle le corps des autistes. Arturo, Emma Dante l'avait imaginé ainsi. "Dans un hôpital", raconte-t-elle, "j’ai vu une scène qui m’a beaucoup frappée : un petit garçon autiste qui virevoltait sur lui-même, sans jamais s’arrêter. Il tournait sans vertige et en riant. Heureux, comme si son centre était dans ce tourbillon. J’ai pensé alors que cette danse n’avait pas d’autre source que le bonheur, ou la vie."

L'amour malgré la misère

Arturo ne prononcera qu'un mot durant l'heure que dure le spectacle, "Mamma". Misecordia raconte la maternité quand elle n'est pas seulement biologique et l'autrice a écrit ce texte suite à l'adoption d'un enfant. Et comme dans toutes ses pièces, Emma Dante raconte la place des femmes dans ce monde, leurs combats et les violences qu'elles subissent. "Être femme, dans mes spectacles, signifie malheureusement subir cette violence et ce danger constant de mort : ces personnages sont des victimes, elles vivent dans des contextes sociaux très défavorisés et sans personne pour les protéger", dit-elle. Ces trois prostituées, femmes de misère, entoureront d'amour, malgré tout, jusqu'au bout l'enfant. Misecordia, c'est l'amour des mères comme résistance aux violences de ce monde.

"Misecordia"

Texte et mise en scène Emma Dante

Avec Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco,

Leonarda Saffi, Simone Zambelli

Au Théatre du Rond-Point jusqu'au 15 octobre 2023

5 et 6 Déc. 23 Le Grand — T, Théâtre de Loire Nantes (44)

8/10 Déc. 23 Théâtre-Sénart, Scène Nationale (77)

12 Déc. 23 Théâtre des Quatre Saisons Gradignan (33)