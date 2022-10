"L’Avare" : drôle et subtil, Jérôme Deschamps se glisse dans le costume d’Harpagon au TNP de Villeurbanne

Après Les Précieuses ridicules en 1997, et plus récemment Le Bourgeois gentilhomme en début d’année, l’auteur, metteur en scène, comédien, ancien directeur de l’Opéra Comique et co-créateur de la troupe des Deschiens Jérôme Deschamps, retrouve Molière pour une nouvelle création de L’Avare. Un exercice jubilatoire pour lui qui enfile le costume d’Harpagon : "Je suis ravi de jouer ça, c’est un grand rôle du répertoire".

Élise souhaite se marier avec Valère, tandis que son frère Cléante veut épouser Mariane. Mais leur père, le vieil Harpagon, en a décidé autrement. Il a lui-même jeté son dévolu sur la jeune Mariane et projette l’union de sa fille avec un vieux marchand et celle de son fils avec une riche veuve.

France 3 Rhône-Alpes : S. Adam / M. Benedicte / S. Dutang / D. Mollard

Priorité au texte

Pour son Avare, Jérôme Deschamps a choisi de mettre l’accent sur la richesse du texte de Molière, qui dit-on aimait particulièrement jouer ce vieil avare acariâtre. Les comédiens évoluent ici dans un décor volontairement minimaliste. Seul clin d’œil à l’époque de Molière, le fard blanc sur les visages et les costumes créés par sa complice de toujours Macha Makeïeff. "Ça met en valeur le jeu des acteurs, et cette confrontation qui explose entre les personnages, entre les uns et les autres, à bout portant, et toutes ces forces qui s’échangent. Et cette cruauté aussi qui est là, mêlée à de la solitude et de la tristesse", explique Jérôme Deschamps.

Créé ce 6 octobre 2022 au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, L’Avare version Deschamps sera joué dans les différents théâtres qui ont coproduit le spectacle à Caen, Chartres ou encore Versailles, puis partira en tournée dans d’autres salles jusqu’en 2024.

L’Avare de Molière - Mise en scène de Jérôme Deschamps - Du 6 au 21 octobre 2022 au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, puis du 15 au 20 novembre 2022 au Théâtre Montensier à Versailles. Les dates pour 2023-2024 sont disponibles sur le site de la Compagnie Jérôme Deschamps.